وزيرة الصحة: دول أفريقيا تلقت 2% فقط من إجمالي لقاحات كورونا بالعالم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن دول أفريقيا مثل مصر تشهد بداية الموجة الرابعة، بينما معظم دول العالم تشهد انحسار الموجة الرابعة، مرجعة سبب بداية الموجة الرابعة في أفريقيا على الرغم من اقتراب انتهائها في معظم دول العالم إلى ضعف نسبة التلقيح.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن دول أفريقيا تلقت 2% من لقاحات كورونا على مستوى العالم، موضحا أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بنسبة 100%، ولكن تمنع تدهور الحالة والإصابات الشديدة.



وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر من الدول القليلة على مستوى المنطقة التي لديها كل أنواع اللقاحات، وخلال أيام قليلة سنتلقى جرعات من لقاحات فايزر.

