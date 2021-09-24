مصطفى درويش يكشف لـ"الفجر الفني" دوره في مسلسل "الملك" وعلاقته بالسوشيال ميديا

حرص الفنان مصطفى درويش على حضور العرض الخاص لفيلم "عروستي"، والذي أقيم يوم الإثنين الماضي، بإحدى سينمات الشيخ زايد.



والتقى "الفجر الفني" بالفنان مصطفى درويش، حيث كشف عن سبب حضوره العرض الخاص لفيلم "عروستي" مؤكدا أن زينب غريب فرد من أفرد عصابة "100 وش"، وهم يدعمون بعضهم دائما.



وقال "درويش" أنه يرد على الجمهور في انتقاداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ذلك يؤثر عليه ويسبب له مشاكل، لكنه لا يقدر على السكوت.



وكشف مصطفى درويش تفاصيل دوره في مسلسل "الملك" قائلا أنه يجسد دور رجل متشدد دينيا، وقصة العمل جديدة، ويتحدث عن الشيوخ الذين يستمع إليها الجمهور حيث يفتي البعض بآراء خاطئة.