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رئيس جامعة الإسكندرية: دعم "ياسمين يوسف" لاستكمال دراستها

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:18 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، أنه تواصل مع الطالبة ياسمين يوسف، الحاصلة على مجموع 99.15% فى الثانوية العامة العام الماضي، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتواجه ظروف إجتماعية، قد تعوقها عن استكمال دراستها، وقال انه سيستقبلها بمكتبه يوم الأحد 26 سبتمبر.

وأكد قنصوة، أن الجامعة ستقوم بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لها لإستكمال دراستها وتفوقها، وقال أن جامعة الإسكندرية فى إطار رسالتها المنوطة بها كجامعة حكومية تعى مسئوليتها المجتمعية، فإنها حريصة على توفير الدعم اللازم لكل أبنائها والمتفوقين منهم خاصة في حال واجهتم أي ظروف اجتماعية قد تعوق مسيرتهم التعليمية.

الكلمات المفتاحية

ياسمين يوسف جاعة الاسكندرية

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