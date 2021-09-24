النصر يتعادل مع ملوي سلبيا





انتهت المباراة الودية التي جمعت فريق النصر مع نظيره ملوي والتي أقيمت علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات لحوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني بالتعادل السلبي .



وحرص الجهاز الفني للنصر بقيادة خالد غنيم علي خوض اللقاء بتشكيل مختلف عن المباراة الأولي التي خاضها الفريق عصر اليوم بمواجهة برورتو والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد حيث نجح غنيم في الوقوف علي مستوي جميع اللاعبين بالفريق وأكد أنه استفاد كثيرا من المباراتين بمواصلة الاستعداد والتجهيز لخوض أولي مباريات الفريق بالدوري بمواجهة القناة يوم الجمعة المقبل .



وقال خالد غنيم أن النصر جاهز بقوة للموسم الجديد وأنه يطمع في تحقيق الفوز.



وطالب غنيم جميع محبي ومتابعي فريق النصر بضرورة الوقوف خلف الفريق ودعمه خلال هذا الموسم خاصة وأنه من أقوي المواسم بدوري القسم الثاني .



واضاف غنيم أن الفريق يضم عناصر متميزة وإمكانيات ومهارات عاليه وان الفريق استعد بقوة لهذا الموسم وخاصة مباراة القناة .



من ناحية أخري يجري الجهاز الطبي للنصر بقيادة الدكتور محمد رفعت طبيب الفريق فحوصات طبيه الرباعي احمد فوزي وحسن حسين ومحمد عرابي ومحمد حسونة للتأكد من مدي الإصابة وتجهيزهم بشكل سريع للحاق بالمباراة .



ويواصل الفريق تدريباته غدا السبت بدون راحة حيث يخضع اللاعبين لتدريبات استشفائية ويبدأ الغريق في الاستعداد الخاص لمباراة القناة .