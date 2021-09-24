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بدأ من الأحد.. وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتسجيل وأخذ لقاح كورونا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:23 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
محمد طه
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك إجراءات خاصة تم اتخاذها لتوفير وتيسير تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على فتح جميع مراكز الشباب في المحافظات بدءا من الأحد المقبل، وذلك لتسجيل المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل.

وأشارت، إلى أنه سيتم تسجيل المواطن وأخذ لقاح في نفس الوقت.

الكلمات المفتاحية

هالة زايد لقاح كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة

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