بدأ من الأحد.. وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتسجيل وأخذ لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك إجراءات خاصة تم اتخاذها لتوفير وتيسير تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على فتح جميع مراكز الشباب في المحافظات بدءا من الأحد المقبل، وذلك لتسجيل المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل.



