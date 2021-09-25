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ابراهيم عيسى: استراتيجية حقوق الإنسان تهدف للنهوض بالحريات في مصر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:46 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان تضمن استقلال القضاء كركيزة أساسية للمجتمع.

وأضاف "عيسى" خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان أُسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان والحريات في مصر.

وتابع: "الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان تشير إلى المساواة وعدم التمييز واحترام سيادة القانون"، مضيفًا: "الحق في التنمية حق من حقوق الانسان، والحقوق والحريات لا تقبل تعطيلًا أو تقصيرًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

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حقوق الإنسان بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى

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