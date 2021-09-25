ابراهيم عيسى: استراتيجية حقوق الإنسان تهدف للنهوض بالحريات في مصر

قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان تضمن استقلال القضاء كركيزة أساسية للمجتمع.





وأضاف "عيسى" خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان أُسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان والحريات في مصر.



