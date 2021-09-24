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ميرهان حسين لـ"الفجر الفني": سعدت بنجاح تجربتي في المسرح مع أشرف عبد الباقي وهذه أعمالي المقبلة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:33 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
مي مرسي_آية عبد العزيز_ تصوير: عبير أحمد
حرصت الفنانة ميرهان حسين على حضور العرض الخاص لفيلم "عروستي"، والذي أقيم يوم الإثنين الماضي، في إحدى سينمات الشيخ زايد.

والتقى "الفجر الفني" بميرهان حسين، حيث أكدت أن حضورها العرض الخاص للفيلم دعما لزملائها المشاركين في العمل، وعن رأيها في الزواج عن حب أول صالونات قالت: "لازم يكون في حب علشان يبقا في جواز".

وتحدثت "حسين" عن مشاركتها في المسرح، معبرة عن سعادتها الشديدة للمشاركة في ذلك مع أشرف عبد الباقي، وأكدت على أنها كانت تريد المشاركة في المسرح، وتفاجئت باكتمال أعداد الحضور في كل عرض مسرحي مما ينعكس على نجاح العمل.

وكشفت ميرهان حسين عن أعمالها المقبلة حيث تشارك في مسلسل "بيت المعادي"، ومن المقرر تصوير مشاهدها الفترة المقبلة.

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ميرهان حسين بيت المعادي الفجر اخبار الفجر الفني

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