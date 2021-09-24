أرتيتا يزف بشرى سارة لجماهير آرسنال قبل ديربي لندن

يدعم ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بيير إيمريك أوباميانغ للتألق في مباراة الفريق أمام توتنهام المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بعد استبعاده من مباراة ديربي لندن التي أقيمت الموسم الماضي.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه يتوقع أن يقود أوباميانغ الفريق عندما يلتقي مع ضيفه توتنهام على ملعب الإمارات.





وتمت إراحة أوباميانغ "32 عاما" من المباراة التي فاز بها أرسنال بثلاثة نظيفة على ويمبلدون في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الأربعاء الماضي، ولكنه سيكون ضمن الأسماء الكبيرة التي ستعود للفريق في مباراته أمام توتنهام.





وكان أوباميانغ سوف يرتدي شارة قيادة أرسنال في ديربي شمال لندن الماضي الذي أقيم في مارس الماضي، ولكنه استبعد من الفريق بعدما خرق بروتوكول ما قبل المباراة الخاص بالنادي.





وأتى قرار أرتيتا بثماره حيث فاز فريقه 2 - 1 بعدما ظل أوباميانغ على مقاعد البدلاء، وقال المدرب عقب المباراة أنه استبعد أوباميانغ للحفاظ على أساس النادي على المدى الطويل.





بعدها ترك أوباميانغ الملعب بدون أن يكمل جلسة الإحماء على أرضية الملعب مع بقية اللاعبين البدلاء الذين لم يتم الاستعانة بهم.





ولكن أرتيتا أكد أن هذا الأمر تم حله قبل وقت طويل وكان سعيدا بأداء أوباميانغ طوال الموسم- رغم أنه سجل هدفا وحيدا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال أرتيتا عن استبعاد أوباميانغ : كانت هذه واقعة وكان علي اتخاذ القرار.





وأضاف: فعلت هذا يوم المباراة والآن أعتقد أن أوباميانغ في موقف مختلف. لا يعني هذا أنه كان في موقف سيء في ذلك الوقت.





وأضاف :الآن هو يقدم أداء جيدا، أعتقد أن الطريقة التي لعب بها في بيرنلي حتى لو لم يسجل هدفا. كان استثنائيا في الطريقة التي لعب بها للفريق لذلك نتوقع منه الاستمرار في فعل نفس الأمر.



