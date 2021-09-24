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الخارجية الأمريكية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:34 م
جوي هود
جوي هود
شيماء حسن
قال جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية تغطي مجالات كثيرة عبر عقود لضمان استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف "هود" في لقائه ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "من الماضي عملنا معًا على موضوعات أمنية واستقرار في المنطقة وارتفع مستوى التمثيل الثنائي التجاري رغم الجائحة وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري في جلسة مباحثات سابقة".

وتابع: "تحدثنا عن غاز شرق المتوسط ودور مصر الاستراتيجي في غزة ومحاولة إيجاد حل لحل الدولتين، ولذلك علاقة مصر بالولايات المتحدة علاقة استراتيجية قوية ونتطلع إلى استئناف الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الذي يستشرف آفاق جديدة من الأمن والتجار والاستقرار واهتمامات حقوق الإنسان لأن الولايات المتحدة تتحدث دائمًا حول هذه الموضوعات في علاقاتها مع شركائها مثل مصر وحكوماتها".

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