الخارجية الأمريكية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط (فيديو)

قال جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية تغطي مجالات كثيرة عبر عقود لضمان استقرار الشرق الأوسط.





وأضاف "هود" في لقائه ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "من الماضي عملنا معًا على موضوعات أمنية واستقرار في المنطقة وارتفع مستوى التمثيل الثنائي التجاري رغم الجائحة وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري في جلسة مباحثات سابقة".



