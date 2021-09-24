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استقرار نسبي لسعر الدولار في السوق اللبنانية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
أ ش أ
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية استقرارا نسبيا في السوق الموازية اليوم /الجمعة/ فيما ارتفع بشكل طفيف على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان المركزي. 

وسجل سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم 16200 ليرة لبنانية للبيع و16150 للشراء, وذلك بعد موجات من الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم حيث سجل اقل سعر صرف للبيع اليوم 15850 ليرة لكل دولار قبل أن يختم على ارتفاع في آخر أيام عمل في الأسبوع, حيث يعد يومي السبت والأحد أجازة رسمية في القطاع المصرفي بلبنان. 

وفي منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان, بلغ حجم التداول تسعمائة ألف دولار أمريكي بمعدل 14300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة, وذلك بارتفاع طفيف قدره 100 ليرة لبنانية عن متوسط عمليات أمس التي سجلت 14200 ليرة. 

وفي البنك, ظل سعر صرف الدولار الرسمي ثابتا منذ أكثر من عشرين عاما عند حد 1507 ليرة للدولار الواحد. 

جدير بالذكر أن المصالح الحكومية وأغلب الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين محليا يتم تسعير الدولار فيها وفقا لسعر الصرف الرسمي مثل خدمات المحمول والانترنت. 

أما السلع الأساسية التي تتدخل الدولة في عمليات استيرادها مثل البنزين والأدوية فيتم تسعير الدولار فيها على أساس سعر منصة صيرفة, فيما يتم تسعير الدولار في استيراد السلع العامة والخدمات غير الحكومية فيكون على أعلى سعر صرف خلال الفترة وزيادة تحسبا لأي تغيير مفاجئ في سعر الصرف. 

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