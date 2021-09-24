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في ذكرى ميلادها.. درية أحمد وزعت شربات يوم اعتزال ابنتها سهير رمزي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:43 م
سهير رمزي
سهير رمزي
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة درية أحمد، التي اشتهرت بخفة دمها وصوتها العذب الذي جعلها أبرز نجمات الزمن الجميل.

كشفت الفنانة سهير رمزي، في أحد اللقاءات التليفزيونية، أن بمجرد دخولها مجال التمثيل قررت والدتها درية أحمد، الاعتزال للتفرغ لابنتها ومتابعتها في كل مكان حتى تكون رقيبة عليها خوفا من مجال التمثيل، وظلت الصديقة والأخت لها.

وعندما قررت سهير رمزي، الاعتزال وتخيلت أن والدتها ستحزن بعد أن أصبحت نجمة كبيرة، ولكنها كانت سعيدة جدًا بهذا القرار، حتى انها قامت بتوزيع شربات احتفالًا باعتزالي التمثيل.

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