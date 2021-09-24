ياسمينا العلواني تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

أعلنت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، ارتدائها الحجاب، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالحجاب.



وكتبت قائله: "الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".





يذكر أن أخر أعمال ياسمينا العلواني كليب "إيه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.



