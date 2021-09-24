ارتفاع طلبات إعانة البطالة رغم تعافي سوق العمل الأمريكي

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت للمرة الأولى ليصل الى 16 ألفًا بعد أن كانت فى 18 سبتمبر 351 ألف طلب على الرغم من استمرار تعافي سوق العمل، ففي أوائل أبريل 2020 وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون.





وفى وقت سابق ارتفعت طلبات إعانة البطالة بسبب إعصار أيدا الذي تسبب فى انقطاع الكهرباء في لويزيانا وألحق ضررا بإنتاج الطاقة في الخليج الأمريكي ليرتفع طلبات اعانة بطالة إلى 20 ألفا مقارنة بالأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر حيث بلغت طلبات إعانة بطالة إلى 332 ألفا.





و نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع قليلا مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني من العام مما رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا ذروة ما قبل الجائحة، إذ تدعم الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لكوفيد-19.





أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6 % وتم تعديل معدل النمو هذا من 6.5 % في يوليو، ليحقق الاقتصاد الأمريكى نموا تسبب في رفع رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي.





وفى وقت تحسن الانفاق الاستهلاكي يتوقع خبراء بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب انخفاض نمو الاقتصاد الأمريكى بمعدل 5.7 % من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 6%.





انخفضت توقعات بنك غولدمان ساكس عن نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري إلى 6% ، بعدما كانت 6.4% خلال 2021 وذلك بسبب التأثيرات التي فاقت التوقعات لمتحور دلتا من كورونا وهو ما خلق اضطرابات في سلاسل التوريد ويرفع التضخم.