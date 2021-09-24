Advertisements

وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن الجرعة الثالثة للقاح كورونا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:40 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه بتشغيل خط "فاكسيرا – العجوزة" لإنتاج اللقاحات سيزيد حجم الإنتاج، منوهة بأنهم سيعملون على تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما بعد زيادة حجم الإنتاج.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شركة "سينوفاك" صرحت بإمكانية إعطاء اللقاح لمن هم دون 18 عاما، مضيفة أنه كلما ازداد حجم إنتاج اللقاحات سيتم تطعيم فئات عمرية أخرى حتى يتم تطعيم كل من هم أكبر من 12 عاما.

وعن إعطاء جرعة تنشيطية ثالثة، أوضحت وزيرة الصحة، أن إعطاء جرعة تنشيطية ثالثة لمن حصلوا على اللقاح خلال شهر مارس أو إبريل ويعانون من أمراض مزمنة أمر وارد بحلول شهر نوفمبر وزيادة حجم الإنتاج.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد

أخبار تهمك

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 40 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

ياسمينا العلواني تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق مثير من كارتيرون بعد تجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا للمصريين

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

هل سيتم تطعيم الأقل من 18 عاما في مصر؟.. وزيرة الصحة تجيب

تصنيع 40 مليون جرعة نهاية العام.. تعرف على تجهيزات لقاح "سينوفاك - فاكسيرا" في مصر

قبيل الموجة الرابعة.. تحركات جديدة من "الصحة" بشأن لقاح كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

10:28 م

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

09:58 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

08:08 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements