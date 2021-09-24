وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن الجرعة الثالثة للقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه بتشغيل خط "فاكسيرا – العجوزة" لإنتاج اللقاحات سيزيد حجم الإنتاج، منوهة بأنهم سيعملون على تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما بعد زيادة حجم الإنتاج.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شركة "سينوفاك" صرحت بإمكانية إعطاء اللقاح لمن هم دون 18 عاما، مضيفة أنه كلما ازداد حجم إنتاج اللقاحات سيتم تطعيم فئات عمرية أخرى حتى يتم تطعيم كل من هم أكبر من 12 عاما.



وعن إعطاء جرعة تنشيطية ثالثة، أوضحت وزيرة الصحة، أن إعطاء جرعة تنشيطية ثالثة لمن حصلوا على اللقاح خلال شهر مارس أو إبريل ويعانون من أمراض مزمنة أمر وارد بحلول شهر نوفمبر وزيادة حجم الإنتاج.

