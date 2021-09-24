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سفينة شحن تنقذ 150 مهاجرا قبالة جنوب اليونان

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
 أنقذت ناقلة بحرية حوالي 150 مهاجرا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان، بدأ على إثرها خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة، عملية بحث وإنقاذ.
 
وأعلن خفر السواحل اليوناني - في بيان نقلته صحيفة "كاثمريني " اليونانية - أن سفينة شحن عابرة أطلقت جرس الإنذار بعد أن عبرت بالقرب من قارب خشبي كان يمتلئ بالمياه على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب جزيرة شيزا قبالة ساحل بيلوبونيز، ونقلت هذه السفينة التي تحمل علم جزر مارشال ركاب القارب على متنها.
 
وانطلق زورق دورية لخفر السواحل، ومروحية تابعة للقوات الجوية، وأخرى تابعة للبحرية إلى المنطقة، وواصلوا عمليات البحث والإنقاذ بعد أن أخبر أحد أفراد طاقم سفينة الشحن السلطات "أنه شاهد امرأة تسقط في البحر أثناء نقل الركاب إلى السفينة".. وأفاد خفر السواحل بأنه لا توجد معلومات حالية عن جنسياتهم أو المكان الذي أبحروا منه أو وجهتهم.

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