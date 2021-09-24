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وزيرة الصحة تكشف آلية جديدة لتطعيم من لم يسجلوا بالموقع الإلكتروني

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:48 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد من سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا عبر الموقع الإليكتروني وصل إلى 16 مليون شخص، حصل 11 مليون شخص منهم على جرعة واحدة، و5 مليون شخص حصلوا على الجرعتين.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يومون بضخ 2 مليون جرعة من لقاحات كورونا أسبوعيا في مراكز التطعيم من الإنتاج المحلي، كما تم زيادة عدد مراكز اللقاح إلى 850 مركز.

وأوضحت أن من لم يسجل في الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح يمكنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل التوجه لمراكز شباب سيتم اعلانها ليسجل نفسه ويحصل على اللقاح فورا، معلقة: "اللي مسجلش يروح يسجل وياخد اللقاح فورا".

وأكدت أن مصر لا يوجد بها نقص في اللقاحات، مضيفة: "اللي عايز يطعم بيطعم.. وكل الراغبين في الحصول على اللقاح للسفر حصلوا عليه، مفيش قائمة انتظار".

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وزيرة الصحة هالة زايد مراكز تطعيم

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