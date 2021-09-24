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ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بعد رسائل متفائلة بالبنوك المركزية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
استمر ارتفاع عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، اليوم الجمعة، حيث بلغ العائد القياسي في ألمانيا أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو، مع استمرار عمليات البيع المكثفة أمس الخميس بعد سلسلة من الإشارات المتفائلة من البنوك المركزية الكبرى.

حقق عائد 10 سنوات الألماني أكبر قفزة له منذ فبراير أمس الخميس، بعد أن أصبح البنك المركزي النرويجي أول بنك مركزي رئيسي يشدد السياسة في أعقاب أزمة COVID-19 وقال بنك إنجلترا إن قضية رفع أسعار الفائدة "بدت وكأنها" عززت".

كتب محللو ING في مذكرة للعملاء: "لقد أظهر لنا أسبوع من إجراءات البنك المركزي أن صانعي السياسة مستعدون للتحرك نحو كبح جماح السياسات النقدية المتساهلة التي تم تقديمها أثناء الوباء".

عادة ما يدفع توقع سياسة البنك المركزي الأكثر صرامة المستثمرين إلى بيع السندات الحكومية، مما يعني أن أسعارها تنخفض وترتفع العائدات.

قال محللو أسعار الفائدة في رابوبنك، إن تحرك سوق السندات كان بقيادة سندات الخزانة الأمريكية، وكان بسبب مزاج "المخاطرة" في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن موقف بنك إنجلترا.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس عند -0.23٪.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 6 نقاط أساس عند 0.785٪ ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 6 يوليو عند 0.798٪.

سجلت عائدات السندات البريطانية لأجل عامين أكبر قفزة لها في يوم واحد منذ عام 2015. واستمر هذا الارتفاع في التعاملات المبكرة يوم الجمعة ، لكنه تراجع بحلول منتصف النهار ، مع استقرار عائد السنتين اليوم عند 0.39٪ ، في حين أن ارتفع العائد لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 0.935٪.

تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 1.4٪ للمرة الأولى منذ منتصف يوليو يوم الخميس، ثم وصل إلى 1.452٪ خلال ساعات التداول الآسيوية. في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش ، ارتفع 4.5 نقطة أساس في اليوم عند 1.454٪.


كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه ميل متشدد في اجتماعه يوم الأربعاء ، قائلاً إنه من المحتمل أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات قريبًا.

أشارت المصادر أيضًا إلى أن العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يتوقعون ارتفاعًا في التضخم ويرون حالة لإنهاء خطة شراء السندات الطارئة في مارس.


أظهر مسح معنويات الأعمال الألمانية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر ، متأثرة "بركود عنق الزجاجة" للمصنعين.

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