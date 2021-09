جوائز مادية وعروض من الشركات.. كيف شجعت الدول مواطنيها على أخذ اللقاح؟

خوف المواطنين وقلقهم من أخذ اللقاح، دفع العديد من الدول لتشجيع مواطنيها على تلقي لقاح كورونا بشتى الطرق الممكنة، وذلك لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص والحد من انتشار الفيروس القاتل.



أمريكا

أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية، عن إطلاق سحب "يانصيب"، للفوز بجائزة مليون دولار، شرط أن يكون المشاركون خضعوا للتلقيح المضاد لفيروس كورونا، بشرط أن يكون المشاركين اتموا سن ال18 عاما، وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو، ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



أما عن الأشخاص الملقحين دون سن 17 عاما، سيتم سحب قرعة مشابهة مخصصة للحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو.



الولايات المتحدة الأمريكية

شجعت المواطنين على تلقي اللقاح، بتسارع الشركات الخاصة على تشجيع موظفيها على تلقي لقاح كورونا، وتدفع بعد المتاجر الكبرى عدة تعويضات لموظفيهم الراغبين بتلقي اللقاح، منها صرف بدل تنقلات بمقدار 30 دولارا لموظفيها الراغبين في تلقي اللقاح.



وأيضًا لتسريع مسيرة العجلة الاقتصادية، سعت بعض الشركات لتقديم هدايا للزبائن حتى نهاية العام مقابل تقديمهم شهادة تثبت تلقيهم اللقاح.



سنغافورة

كما عوضت سنغافورة المتضريين من اللقاح، بدفع 225 ألف دولار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها تعويضا لكل واحد منهم، في حال تعرضهم إلى إعاقات شديدة من جراء لقاح "كوفيد-19"، وتلك التعويضات جزء من برنامج تدعمه الدولة لمساعدة الأفراد المتضررين وعائلاتهم من اللقاحات التي توزعها الحكومة في حال وقوع آثار جانبية نادرة.



الكويت

يتم تقديم عروض متنوعة لمن تلقى اللقاح، تحت هاشتاج «خصم التطعيم» حيث انطلقت تلك الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاقت الحملة رواجًا كبيرًا انتشر صداها في وسائل التواصل الاجتماعي فيما بينهم.



رومانيا

بتنظيم رحلات مجانية لقلعة دراكولا، شجعت رومانيا المواطنين بإنشاء مركز تطعيم ضد فيروس كورونا على أطراف قلعة بران الرومانية، والتى يُزعم أنها مصدر إلهام لمنزل دراكولا فى رواية برام ستوكر "دراكولا"، حيث يقدم الأطباء الرومانيون لقاح كورونا للمواطنين.



كما أنهم لا يستلمون شهادة التطعيم فقط، بل يستفيدون بالحصول على رحلة مجانية إلى غرف التعذيب فى القلعة، والتى تحتوى على 52 أداة تعذيب من العصور الوسطى.



وفى نهاية كل أسبوع من شهر مايو، يقام "ماراثون التطعيم" خارج القلعة التى تعود إلى القرن الرابع عشر على قمة تل، حيث لا يلزم تحديد موعد، فى محاولة لتشجيع الناس على حماية أنفسهم من الفيروس.



مصر

خصصت مصر 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين؛ للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، وسيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، تضم: كاب وقلم وبلوك نوت وفلاشة ومج حراري وتيشرت.



ومن خلال حملات تشجيعية أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا، وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن»، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



أمازون

منحت شركة أمازون سيارات ومكافآت نقدية قدرها 100 ألف دولار لمجموعة من عمال المستودعات المُلقحين كجزء من المسابقات الجارية لتشجيع الموظفين على التلقيح، كما حصل أربعة من عمال المستودعات وموظف في شركة Whole Foods على سيارات تصل قيمتها إلى 40 ألف دولار. وذلك بعد أن قدموا دليلًا على تطعيم فيروس كورونا، وفق الوكالة العربية للأخبار التقنية.



ويطلق على المسابقة اسم Max Your Vax، وهي توفر للموظفين فرصة للفوز بسيارات وأسبوع إجازة مدفوعة الأجر كاملة مع حزمة إجازة بقيمة 12000 دولار، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 100 ألف دولار و500 ألف دولار.



وفى شهر أكتوبر حتى يوم 21، منحت أمازون 18 جائزة تبلغ قيمتها ما يقرب من 2 مليون دولار، بتقدم الموظفون دليلًا على أنهم تلقوا التطعيم بالكامل عبر موقع ويب داخلي.



كما عرضت الشركة أيضًا مكافآت تصل إلى 100 دولار للموظفين والموظفين الجدد الذين أظهروا دليلًا على التطعيم.