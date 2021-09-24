كاريكاتير كاريكاتير Advertisements وفاة فنان الكاريكاتير جمعه فرحات الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:50 م عمرو عبد العاطي أخبار تهمك صفقة جديدة على طاولة برشلونة منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي منذ حوالي 3 ساعات عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر منذ حوالي 4 ساعات أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك منذ ساعتين و 55 دقيقة فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق منذ حوالي 6 ساعات عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك منذ حوالي 3 ساعات تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي منذ حوالي 5 ساعات عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 6 ساعات المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي منذ ساعة و 10 دقيقة ياسمينا العلواني تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب منذ نصف ساعة عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك منذ حوالي 7 ساعات إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس منذ حوالي 5 ساعات تعليق مثير من كارتيرون بعد تجديد عقده مع الزمالك منذ أقل من ساعتين عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها منذ حوالي 7 ساعات تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي منذ 42 دقيقة الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي منذ يوم