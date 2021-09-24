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مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع مصر على استقرار الشرق الأوسط (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:57 م
جوي هود
جوي هود
كشف جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عن أولويات الحكومة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرًا إلى أنها تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في مكافحة كوورنا وأزمة ظاهرة المناخ ودعم حقوق الإنسان.

وقال "هود" في لقائه ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "نعمل مع مصر على استقرار الشرق الأوسط، والعلاقات مع مصر ليست بطيئة، ولكن ما يمر العالم به من أزمة كورونا لم يجعل العمليات السياسية تم بالشكل التقليدي.

وأضاف: "ولكن هناك اتفاقيات ومعاهدات ولكن هذا لا يعني عدم وجود تفاعل ولكن من خلال مكالمات واجتماعات افتراضية"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية أرسلت مبعوث خاص إلى اليمن وليبيا ما ينفي تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط.

وتابع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، "واشنطن تدعم ذهاب الشعب الليبي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، ويجب العمل مع شركائنا في الخليج العربي من أجل ضمان استقرار أفغانستان".

الكلمات المفتاحية

جوي هود امريكا الخارجية

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