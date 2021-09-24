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تصريح ناري من بيكيه.. طالع التفاصيل

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
طالب سيرجي روبرتو لاعب وسط برشلونة بدعم زملائه بعد أداء متواضع آخر في التعادل بدون أهداف مع مضيفه قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس.

وتأتي تصريحات روبرتو بعد حديث المدافع جيرارد بيكيه والمدرب رونالد كومان عن أن برشلونة لا يملك التشكيلة لمنافسة أندية مثل ريال مدريد وأتليتيكو مدريد سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وقال روبرتو: هنا يجب علينا المنافسة على الدوري. فكرة أنه لا بأس من إنهاء الدوري في أول أربعة مراكز لا ترضيني. علينا المنافسة على لقب الدوري. هذه التشكيلة جيدة للغاية وتوجد بعض الإصابات لكن هذا ليس عذرا.

وأضاف: نملك التشكيلة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني ولا اعتقد أن الفرق الأخرى تملك تشكيلات أفضل منا.

وقدم برشلونة أداء متواضعا آخر ليتعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام منافس متعثر.

وقال روبرتو: يجب علينا العودة إلى طريق الانتصارات. تعرضنا لنتائج مخيبة وكل ما علينا فعله هو الضغط. نحن بعيدون عن ريال مدريد المتصدر في الوقت الحالي ورغم أن الموسم ما زال طويلا فلو ابتعدنا أكثر ستكون الأمور صعبة جدا.

ودافع بيكيه عن آراء روبرتو ووضح تصريحاته السابقة.

وقال: عندما قلت ‭'‬هذا هو الحال‭'‬ فهو بسبب وجود أربعة غيابات. قلت أيضا إننا سننافس. لا ارتدي قميص برشلونة من أجل المركز الثاني أو الثالث. أنا هنا للفوز بالألقاب وأنا مقتنع أنه رغم البداية الحالي فنحن سننافس. نحن بحاجة لدعم الجماهير.

ويحتل برشلونة المركز السابع بتسع نقاط من خمس مباريات متأخرا بسبع نقاط عن ريال مدريد الذي خاض ست مباريات.

الكلمات المفتاحية

كومان قادش بيكيه برشلونة

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