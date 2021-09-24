Advertisements

أول قرار من إيهاب جلال عقب تأهل بيراميدز لدور الـ8 بكأس مصر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:01 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد


قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثية سجلها فخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، ليتأهل إلى دور الثمانية من الكأس وينتظر المتأهل من مباراة الأهلي وانبي.

ومن المنتظر أن يستأنف بيراميدز تدريباته بداية من يوم الأحد على أن يحدد الجهاز الفني شكل الإعداد في المرحلة المقبلة في ظل تجمع المنتخب المصري لمباراتي ليبيا في تصفيات المونديال.

الكلمات المفتاحية

سموحة بيراميدو ايهاب جلال الاهلي

أخبار تهمك

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

ياسمينا العلواني تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

منذ نصف ساعة

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 43 دقيقة

تعليق مثير من كارتيرون بعد تجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

راحة سلبية للاعبي الاتحاد بعد الفوز على سموحة

كشف حساب بيراميدز مع تركي آل الشيخ.. خصم عنيد وصفقات نارية

محمد عبد الغني لـ"الفجر الرياضي" : الفوز بالكأس مجرد بداية.. وأعد جماهير الزمالك بالمزيد

حسام البدري يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب استعداد للتصفيات الإفريقية

بيراميدز يهزم سموحة ويتأهل لدور الـ8 بكأس مصر

عاجل.. أول تعليق من إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

10:28 م

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

09:58 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

08:08 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements