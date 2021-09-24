أول قرار من إيهاب جلال عقب تأهل بيراميدز لدور الـ8 بكأس مصر









قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





وحقق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثية سجلها فخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، ليتأهل إلى دور الثمانية من الكأس وينتظر المتأهل من مباراة الأهلي وانبي.





ومن المنتظر أن يستأنف بيراميدز تدريباته بداية من يوم الأحد على أن يحدد الجهاز الفني شكل الإعداد في المرحلة المقبلة في ظل تجمع المنتخب المصري لمباراتي ليبيا في تصفيات المونديال.



