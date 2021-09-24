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طبيب نفسي: فرص الاكتئاب تزيد بين غير المتزوجين والعاطلين عن العمل

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:00 م
الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي
داليا الحسين
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن مريض الاكتئاب عند تناول الأدوية في أول مرحلة العلاج يتحسن لديه النشاط الحركي قبل الحالة المزاجية ويمكن خلالها ينفذ عملية الانتحار فعليًا، مؤكدًا أن فرص الاكتئاب تزيد بين غير المتزوجين والعاطلين عن العمل.

وأضاف الدكتور محمد المهدي، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن 98% من حالات الانتحار خلفها أمراض نفسية أو عضوية، مؤكدًا أن 50% من المنتحرين كانت بسبب الاكتئاب.

وتابع أنه من الخطر اعتبار مريض الاكتئاب على أنه ضعيف الإيمان، مؤكدًا أن الوصمة والجهل يعيقان لجوء المريض للعلاج النفسي، متابعًا أن الاكتئاب الجسيم يكون عبارة عن اضطراب كيميائي في المخ وله جذور وراثية وليس بالضرورة أن يكون له سبب، لكن باقي أنواع الاكتئاب يكون له سبب.

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طبيب نفسي الدكتور محمد المهدي

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