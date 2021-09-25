نبيلة مكرم: وثيقة تأمين المصريين بالخارج "اختيارية"

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، التفاصيل المتعلقة بإطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج خاصة للعاملين في المنطقة العربية.





وقالت "مكرم" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج اختيارية.





وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن السبب في جعل هذه الوثيقة اختيارية هو أن هناك بعض المصريين في الدول الأوروبية لديهم تأمين بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تلبية لمطلب من أبناء الوطن في المنطقة التي لا يوجد فيها هذه النوعية من التأمين.





وتابعت: "ولذلك فالتأمين لن يغطي كل المصريين بالخارج، ولكنه سوف يساعد على تكوين قاعدة بيانات للمصريين بالخارج وهذا أمر مهم".





وعن مشاركة المصريين بالخارج في المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية أشارت إلى المصريين بالخارج مهتمين بالمبادرات التي تطلقها الدولة خاصة مبادرة "حياة كريمة" والتي لاقت ترحابًا من المصريين بالخارج لأنهم معظمهم قادم من محافظات وقرى ويريدون تنمية هذه القرى.



