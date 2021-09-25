هالة زايد: "2.5 مليون مواطن وصلت لهم رسالة بموعد اللقاح ومراحوش"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستسقبل شحنات من لقاحي فايزر وموديرنا خلال أيام قليلة.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التحدي الذي يواجههم أن هناك مواطنين يسجلون للحصول على اللقاح وعندما تصل لهم رسالة بموعد التطعيم لا يذهبون للحصول عليه.



وأضافت وزيرة الصحة: "عندنا 2.5 مليون مواطن وصلت لهم رسالة بموعد الحصول على التطعيم ومراحتش"، منوهة بأن "سيستم" موقع التسجيل للحصول على اللقاح كان يعطي أولوية لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة في الحصول على اللقاح، ولكن الأمر تغير وتم إرسال مواعيد لمن سجل ولم يحصل على موعد.

