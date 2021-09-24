تعرف على تصريحات كارتيرون بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تجديد تعاقده مع النادي الأبيض لمدة ٣ مواسم مقبلة.









وقال في تصريحات تلفزيونية :"التجديد يمثل لي أمر مهم فأنا أحب النادي وهدفي تحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".





وأضاف :"اللجنة الحالية هدفها توفير كل الأمور للفريق وتعمل على ذلك في الفترة الحالية".





وأوضح :"تلقيت عروضًا كثيرة من أندية ولكني كنت أرغب في البقاء مع الزمالك وسعيد جدًا بالعمل في هذا النادي وهدفي الوصول لأبعد نقطة".





وأشار :"مع هذه المجموعة حققنا نتائج كبيرة والصفقات ستضيف للفريق ونحن لا نحتاج لصفقات آخرى في الفترة المقبلة".

وزاد :"الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ونحن لسنا بحاجة لمزيد من الصفقات".





وواصل :"الفريق عاد إليه مصطفى فتحي ومحمد أوناجم وهما قوة هجومية كبيرة للفريق".





وأردف :"قمنا بهذا المعسكر من أجل مواجهتي توسكر الكيني وتجهيز اللاعبين الدوليين على أفضل مستوى".





وزاد :"سعيد بعودة عمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم لتعويض غياب بعض اللاعبين مثل شيكابالا ففي الموسم الماضي لم يكن لدينا الكثير من الحلول الهجومية".





واختتم :"تجديد تعاقدي رسالة إلى ثقتي بالمسؤولين في النادي والرغبة في الاستمرار مع الزمالك".



