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الإعلان تشكيل الأجهزة الفنية للفرق الناشئين بالزمالك

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:27 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
كشف الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن تشكيل الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في بطولة الجمهورية وفرع الجيزة للموسم الرياضي 2021 / 2022 .

وجاء التشكيل كالتالي بالنسبة للفرق المشاركة في بطولة الجمهورية :

فريق 2001:

محمد مصطفى “ممس”: مدرب.

سامى عبد الحليم عبيد: مدرب مساعد.

أحمد زكريا عبد المقصود: مدرب مساعد.

حسنى مسعد حسانين: مدرب حراس مرمى .

فريق 2003 :

أحمد عبد الرءوف: مدرب.

عامر صبرى: مدرب مساعد.

حسام أسامة: مدرب مساعد.

أيمن حسين الطويل: مدرب حراس مرمى.

فريق 2005 :

شريف خليل محمد:  مدرب.

إسلام عادل المأمور: مدرب مساعد.

محمد عبد الحميد كيبر: مدرب حراس مرمى.

فريق 2006 :

محمد عمر النور: مدرب.

عصام هلال: مدرب مساعد.

محمد عبد الجواد: مدرب حراس مرمى.

فريق 2007:

محمد أحمد محمد: مدرب.

محمد إبراهيم السيد: مساعد مدرب.

محمد مصطفى عبد التواب: مساعد مدرب.

فتح الله عمار شوباش: مدرب حراس مرمى.

بالنسبة لفريق 2008 المشارك في بطولة فرع الجيزة:

خالد مصطفى محمد: مدرب.

محمد صابر: مدرب مساعد.

مصطفى غراب: مدرب حراس مرمى.

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