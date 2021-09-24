الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي





طلب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من لاعبي الأحمر التركيز في المستطيل الأخضر خلال الفترة المقبلة لتعويض خسارة كأس السوبر أمام طلائع الجيش.





وعد لاعبي الاهلي





و يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة إنبي في تمام السابعة مساء غد السبت ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.





من جانبه عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع وليد سليمان وأيمن أشرف وعلى معلول جلسة مع لاعبى الأحمر خلال معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية.





وطلب لاعبو الأهلي الكبار من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر التركيز في مباراة إنبي المقبلة وحسم اللقاء في الشوطين الأصليين من أجل تعويض جماهير القلعة الحمراء عن خسارة لقب السوبر المصري.



