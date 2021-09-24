كلوب يكشف موقف المصابين في ليفربول

عبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن ترحيبه يوم الجمعة بتجربة وقوف الجمهور في ملاعب كرة القدم الإنجليزية قائلا إنه يتوق لرؤية الأجواء في ملعب فريقه أنفيلد عند بدء تجربة ذلك في العام المقبل.





وسيسمح للجمهور بالوقوف ومشاهدة المباريات في بعض ملاعب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري القسم الأول بداية من أول يناير المقبل في إطار برنامج تجريبي يطبق في بعض الملاعب فقط.





وتحولت مدرجات أندية الدرجتين الأعلى في انجلترا إلى ملاعب تسمح بجلوس الجمهور فقط بعد حادث تدافع وقع في ملعب هيلسبره في 1989 قتل خلاله عشرات الأشخاص.





وقال كلوب: أحب هذه الفكرة وأشعر فعلا بالحماس لرؤية الأجواء في ملعب أنفيلد مع وقوف الجمهور بصورة آمنة.





وأشاد كلوب بأداء برنتفورد الوافد الجديد إلى دوري الأضواء كما أشاد بمدربه توماس فرانك قائلا: يقدمون كرة رائعة وهم منظمون بصورة رائعة وبالتالي فإن توماس وبرنتفورد يقدمان موسما مذهلا وأثبتا أنه من الممكن وبأقل التكاليف يمكن تقديم شيء مميز.





وتوقع كلوب مباراة مثيرة بين الفريقين. وقال إن لاعب الوسط تياغو ألكانتارا سيعود إلى التشكيلة بعد التعافي من الإصابة بعد العطلة الدولية المقبلة في الشهر القادم بينما أكد استبعاد نابي كيتا المصاب في القدم من تشكيلة ليفربول في مواجهة برنتفورد في ملعب الأخير يوم السبت.



