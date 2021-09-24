Advertisements

الجزائر تدعو إلى الحوكمة العالمية لمواجهة وباء كورونا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، المجتمع الدولي إلى "إرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة"، لمواجهة وباء "كوفيد- 19".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير الجزائري تحت عنوان "التحالف من أجل تعددية الأطراف.. إعداد أجندتنا المشتركة"، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الوزاري المنظم على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لعمامرة إن "وباء كوفيد- 19 كشف العديد من النقائص في النظام الدولي وآليات ضبطه"، مضيفًا أنه بالمقابل هناك فرصة التفكير بصفة جماعية في الطريقة التي يمكن من خلالها تدارك النقائص وإرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية والشاملة".

واعتبر لعمامرة أن "ردود الفعل الفورية على الفيروس أعطت وللأسف الأفضلية للتصرفات الوطنية الأنانية على حساب التضامن العالمي"، مضيفًا أن "الاستفادة غير المنصفة من اللقاحات بين الدول المتقدمة والدول النامية أكدت هذا التوجه المؤسف".

وفي ذات السياق، ذكر لعمامرة دعم الجزائر للمنظمة العالمية للصحة ودورها المحوري في تسيير الجهود العالمية لمواجهة وباء "كوفيد- 19" عبر مختلف الآليات.

وأكد لعمامرة أن "الحصول على اللقاحات ومراجعة أنظمة البراءات للسماح بنقل التكنولوجيا هي بعض التدابير الأساسية لضمان استجابة أسرع لكورونا، وكذلك للتحديات الناشئة والمستقبلية".

من جهة أخرى، أشار وزير الشئون الخارجية الجزائري إلى أن هناك تحديًا وجوديًا آخر يواجه الإنسانية، والذي "يجب معالجته بشكل عاجل"، ويتعلق بأزمة المناخ وفقدان التنوع البيئي.

أخبار تهمك

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من بيكيه.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 7 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ 40 دقيقة

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

11:31 م

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

12:01 ص

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements