تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على إجراء تغييرات جذرية في تشكيل المارد الأحمر في الفترة المقبلة بعد خسارة لقب السوبر المصري.





تغييرات جذرية في تشكيل الأحمر





وينوي المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تصحيح الأوضاع داخل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصرى أمام طلائع الجيش.





ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة لمواجهة إنبى مساء غدًا السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، لتعويض خسارة لقب السوبر.





من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على منح الفرصة لعدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الجدد سواء الصفقات الجديدة أو العائدين من الإعارة.





ويرغب بيتسو موسيماني في منح الفرصة للثلاثي الجدد أحمد عبد القادر وعمار حمدى وكريم فؤاد، خاصة بعد استبعادهما من قائمة مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.







