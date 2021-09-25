وزيرة الصحة: مصر ترسل طائرات يوميا لمساعدة الدول الإفريقية (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم يتفاضون مع شركة أمريكية منذ شهرين واقتربوا الوصول إلى أرضية مشتركة لتصنيع لقاح جديد لكورونا في مصر.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها ستتوجه لزيارة ألمانيا وستتفاوض مع شركة "بايونتك" لتصنيع لقاحها محليا في مصر، لافتة إلى ان علاقات مصر القوية بالدول ساهمت في أن يكون هناك تضامن بينا وبين دول العالم لمواجهة كورونا.



وأضافت وزيرة الصحة، أن مصر ترسل يوميا طائرات من خلال القوات المسلحة بعشرات الأطنان من المساعدات لكل الدول الأفريقية، وشرق المتوسط التي تحتاج إلى أي مساعدات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضروة التضامن مع دول العالم.

