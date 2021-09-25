Advertisements

وزيرة الصحة: مصر ترسل طائرات يوميا لمساعدة الدول الإفريقية (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم يتفاضون مع شركة أمريكية منذ شهرين واقتربوا الوصول إلى أرضية مشتركة لتصنيع لقاح جديد لكورونا في مصر.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها ستتوجه لزيارة ألمانيا وستتفاوض مع شركة "بايونتك" لتصنيع لقاحها محليا في مصر، لافتة إلى ان علاقات مصر القوية بالدول ساهمت في أن يكون هناك تضامن بينا وبين دول العالم لمواجهة كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، أن مصر ترسل يوميا طائرات من خلال القوات المسلحة بعشرات الأطنان من المساعدات لكل الدول الأفريقية، وشرق المتوسط التي تحتاج إلى أي مساعدات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضروة التضامن مع دول العالم.

الكلمات المفتاحية

هالة زايد كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من بيكيه.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

اتفاق مصري صيني لتصنيع لقاح.. مساعي الدولة لتوفير علاج لكورونا

ماذا تعرف عن لقاح "فاكسيرا" الذي تنتجه مصر لعلاج كورونا؟

عاجل.. بايونتك توقع على إنتاج نصف مليار جرعة للقاح كورونا

تركيا تعلن تأجيل استلام لقاح كورونا الصيني

وزيرة الصحة: نتوقع زيادة إصابات كورونا خلال عيد الفطر

وزيرة الصحة: إجراءتنا الإضافية لمواجهة كورونا هدفها حماية المصريين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

11:31 م

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

12:01 ص

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements