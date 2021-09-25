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بعد زيادة الإصابات.. أديب لـ المصريين: "اللقاح مبقاش هزار"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا تشهد زيادة في دول قارة أفريقيا، مشددا على أهمية الانتباه والالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقا: "إحنا أرض واحدة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الجهود التي بذلها مصر لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاحات والعلاج وتجهيز المستشفيات مطمئنة، حيث تستعين مصر بأفضل أنواع بروتكولات علاج كورونا.

وأضاف أن مصر من الدول القليلة في العالم الناجحة التي نجحت في توفير كميات من مختلف دول العالم، منوها بأن الوباء مازال موجودا وهناك من يتوفون بسببه، مستطردا: "أوصيكم بالكمامة وغسل الأيدي.. واللقاح لم يعد هزار أو اختياري".

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