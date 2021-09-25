بعد زيادة الإصابات.. أديب لـ المصريين: "اللقاح مبقاش هزار"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا تشهد زيادة في دول قارة أفريقيا، مشددا على أهمية الانتباه والالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقا: "إحنا أرض واحدة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الجهود التي بذلها مصر لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاحات والعلاج وتجهيز المستشفيات مطمئنة، حيث تستعين مصر بأفضل أنواع بروتكولات علاج كورونا.



