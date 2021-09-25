الأولى في الشرق الأوسط.. تفاصيل مدينة الصحافة والإعلام بالعاصمة الإدارية الجديدة

تستعد الدولة خلال الشهور القليلة القادمة، لإعلان الجمهورية الثانية بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل الموظفين الحكوميين إليها وفق خطة الدولة لنقل مقراتها إلى العاصمة الجديدة بعد اكتمال الأعمال الإنشائية في معظم الوزارات والهيئات الحكومية على أعلى مستوى من التكنولوجيا الرقمية والعصرية.





مشروع قيد التنفيذ

ولا تزال بعض المشروعات قيد التخطيط والتنفيذ والتي سيجري تنفيذها وإفتتاحها تباعا بعد الإفتتاح الرسمى للعاصمة في الربع الأخير من العام الحالي، ومنها مدينة الصحافة والإعلام والمعروفة باسم "ميديا سيتي" أو "مدينة الميديا" والتي لم يجري الإعلان الرسمي عن مخططها الإنشائي، حيث مازالت شركة العاصمة تتلقى العروض من الشركات المنفذة لاقتراح تخطيط عمراني للمدينة الجديدة تواكب ما جرى إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات.





المدينة الجديدة ستكون خاصة بكافة فروع الإعلام والميديا المرئية والمسموعة والمقروئة وحتى الرقمية، وتم تخصيص مساحة ٤٠٠ فدان لمخطط المدينة المرتقبة والتي ستكون استثمارية في المقام الأول.





وستتيح "مدينة الإعلام" الفرصة للجرائد الحكومية والخاصة للتواجد فيها وإنشاء مقرات لها، إلى جانب محطات وكالات الأنباء المحلية والعالمية، وكذلك إنشاء مبنى جديد للإذاعة والتليفزيون على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والرقمية.





مجهزة بأحدث التقنيات

ومن المخطط أن يكون موقع المدنية الجديد في الناحية الشرقية من الحي السكني السادس R6 والذي جرى الانتهاء منه ليكون مدينة متكاملة الأركان تختص بأعمال الميديا والتليفزيون وتكون الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.



