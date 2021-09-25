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الأولى في الشرق الأوسط.. تفاصيل مدينة الصحافة والإعلام بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:10 ص
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة
كريم وزيري
تستعد الدولة خلال الشهور القليلة القادمة، لإعلان الجمهورية الثانية بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل الموظفين الحكوميين إليها وفق خطة الدولة لنقل مقراتها إلى العاصمة الجديدة بعد اكتمال الأعمال الإنشائية في معظم الوزارات والهيئات الحكومية على أعلى مستوى من التكنولوجيا الرقمية والعصرية.

مشروع قيد التنفيذ
ولا تزال بعض المشروعات قيد التخطيط والتنفيذ والتي سيجري تنفيذها وإفتتاحها تباعا بعد الإفتتاح الرسمى للعاصمة في الربع الأخير من العام الحالي، ومنها مدينة الصحافة والإعلام والمعروفة باسم "ميديا سيتي" أو "مدينة الميديا" والتي لم يجري الإعلان الرسمي عن مخططها الإنشائي، حيث مازالت شركة العاصمة تتلقى العروض من الشركات المنفذة لاقتراح تخطيط عمراني للمدينة الجديدة تواكب ما جرى إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات.

المدينة الجديدة ستكون خاصة بكافة فروع الإعلام والميديا المرئية والمسموعة والمقروئة وحتى الرقمية، وتم تخصيص مساحة ٤٠٠ فدان لمخطط المدينة المرتقبة والتي ستكون استثمارية في المقام الأول.

وستتيح "مدينة الإعلام" الفرصة للجرائد الحكومية والخاصة للتواجد فيها وإنشاء مقرات لها، إلى جانب محطات وكالات الأنباء المحلية والعالمية، وكذلك إنشاء مبنى جديد للإذاعة والتليفزيون على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والرقمية.

مجهزة بأحدث التقنيات
ومن المخطط أن يكون موقع المدنية الجديد في الناحية الشرقية من الحي السكني السادس R6 والذي جرى الانتهاء منه ليكون مدينة متكاملة الأركان تختص بأعمال الميديا والتليفزيون وتكون الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تضم المدينة الجديدة، مدينة للإنتاج الإعلامي التي تضم كافة القنوات الموجودة في مدينة الإنتاج الحالي ومركز للبث الإذاعي والتليفزيون فضلًا عن عدد من الخدمات اللوجستية التي تختص بأعمال الميديا والتليفزيون والإذاعية وكذلك مساحات للتصوير الخارجي والسينمائي المجهزة على أعلى مستوى بالاستعانة بخبرات وعقول رائدة في مجال الإعلام والتكنولوجيا الرقمية.

الكلمات المفتاحية

مدينة الصحافة والإعلام العاصمه الادارية الصحافة والإعلام

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