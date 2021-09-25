بعد وفاة طنطاوي.. "أديب": "مفيش حد في مصر حكى الحكاية" (فيديو)

نعى الإعلامي عمرو أديب، المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية منذ أيام، قائلًا إن طنطاوي حارب في كل حروب مصر، وحضر خطوات تاريخية مفصلية لمصر خلال آخر 10 سنوات، وكان محورًا مهمًا فيها.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك 15 شخصًا يعرفون ما حدث في مصر من 2011 وحتى الآن من أحداث مثل تنحي مبارك، ووصول الإخوان للحكم، ومنهم المشير طنطاوي، متسائلًا: هل تم تسجيل ما كان يعرفه طنطاوي؟





وأضاف: "ده تاريخ البلد، معندناش حد في مصر نستند له ويقول القصة المصرية لهذه الأيام الصعبة.. ماذا حدث في 2013؟ مفيش حد في مصر حكى الحكاية".





وشدد على أهمية كتابة تفاصيل المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضية من أجل الأجيال القادمة، مضيفًا: "محدش يكتب تاريخنا غيرنا، عايزين تاريخ مصر بوجهة النظر المصرية الحقيقية بالأبيض والأسود اللي فيها".



