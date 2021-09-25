Advertisements

بعد وفاة طنطاوي.. "أديب": "مفيش حد في مصر حكى الحكاية" (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
نعى الإعلامي عمرو أديب، المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية منذ أيام، قائلًا إن طنطاوي حارب في كل حروب مصر، وحضر خطوات تاريخية مفصلية لمصر خلال آخر 10 سنوات، وكان محورًا مهمًا فيها.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك 15 شخصًا يعرفون ما حدث في مصر من 2011 وحتى الآن من أحداث مثل تنحي مبارك، ووصول الإخوان للحكم، ومنهم المشير طنطاوي، متسائلًا: هل تم تسجيل ما كان يعرفه طنطاوي؟

وأضاف: "ده تاريخ البلد، معندناش حد في مصر نستند له ويقول القصة المصرية لهذه الأيام الصعبة.. ماذا حدث في 2013؟ مفيش حد في مصر حكى الحكاية".

وشدد على أهمية كتابة تفاصيل المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضية من أجل الأجيال القادمة، مضيفًا: "محدش يكتب تاريخنا غيرنا، عايزين تاريخ مصر بوجهة النظر المصرية الحقيقية بالأبيض والأسود اللي فيها".

وتابع الإعلامي: "إحنا فقدنا رجل هو اللي قال لمبارك أنه لازم يمشي.. مين يكتب التاريخ، الحكاية لم تكتب بعد في مصر".

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب المشير طنطاوى الطنطاوي

أخبار تهمك

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ حوالي 8 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 10 ساعات

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أديب: الدولة العميقة والموظف أقوى من أي مسئول في مصر

بعد الانفجار النووي في روسيا.. أديب لـ المصريين: "إحنا لسة معندناش مفاعل"

وفاة المشير طنطاوي تتصدر "ترند" جوجل

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

عمرو أديب يكشف عن رأيه في المصالحة مع قطر (فيديو)

عمرو أديب مدافعا عن فريدة الشوباشي: "مفيش أي مبرر للتنمر بالست"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

05:30 م

أزمة جديدة في الزمالك بسبب نجم الفريق

07:09 ص

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

02:04 ص

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

01:29 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements