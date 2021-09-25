Advertisements

أسامة نقلي: تطور المملكة td الفترة الماضية مصدر فخر للسعوديين (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، السفير أسامة نقلي، التحية لمصر حكومة وشعبًا على تهنئتهم المملكة بيومها الوطني الـ91، معلقًا: "هذا ليس غريبًا على مصر".

وأشار "نقلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أقاموا احتفالية اليوم الوطني على مرحلتين أولهما للمواطنين السعوديين الموجودين في مصر، واليوم التالي كان احتفالًا مع الحكومة المصرية وعدد من الهيئات والنقابات.

وأوضح السفير السعودي، أن التطور الذي شهدته المملكة خلال الفترة الماضية مصدر فخر للسعوديين، مضيفًا أن التطور الذي شهدته السعودية ليس ماديًا فقط، بل هو تطور فكري واجتماعي وتقني، لافتًا إلى أن العالم كله يلمس ما تشهده المملكة من تطور متسارع.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السفير السعودي أسامة نقلي

أخبار تهمك

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 15 ساعة

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ 39 دقيقة

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي فى كأس مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل أسامة نبيه

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية | سفير المملكة لدى مصر يلتقي بالطلبة السعوديين المستجدين

محمد بن سلمان يتيح آلاف فرص العمل أمام السعوديين

سفارة المملكة في كندا توصي المواطنين الحذر من إعصار "دوريان"

السفير السعودي بالقاهرة: علاقات البلدين في عهد الملك سلمان والرئيس السيسي شهدت طفرة

رئيس جامعة القاهرة يستقبل السفير السعودي بالقاهرة (صور)

سفير خادم الحرمين بمصر يزور جامعة القاهرة ويلتقي الطلبة السعوديين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

06:00 ص

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات.. "الصحة" تعلن بيان كورونا

02:04 ص

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

01:29 ص

قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

03:53 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements