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أسامة نقلي: تطور المملكة td الفترة الماضية مصدر فخر للسعوديين (فيديو)
السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
هدى عبدالرازق
وجه سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، السفير أسامة نقلي، التحية لمصر حكومة وشعبًا على تهنئتهم المملكة بيومها الوطني الـ91، معلقًا: "هذا ليس غريبًا على مصر".
وأشار "نقلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أقاموا احتفالية اليوم الوطني على مرحلتين أولهما للمواطنين السعوديين الموجودين في مصر، واليوم التالي كان احتفالًا مع الحكومة المصرية وعدد من الهيئات والنقابات.
وأوضح السفير السعودي، أن التطور الذي شهدته المملكة خلال الفترة الماضية مصدر فخر للسعوديين، مضيفًا أن التطور الذي شهدته السعودية ليس ماديًا فقط، بل هو تطور فكري واجتماعي وتقني، لافتًا إلى أن العالم كله يلمس ما تشهده المملكة من تطور متسارع.