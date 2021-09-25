بجينز ممزق.. داليا مصطفى تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

‏شاركت الفنانة داليا مصطفي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت داليا مصطفي بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جينز ممزق، وتيشيرت مخطط، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وتشارك داليا مصطفي حاليا في تصوير مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.