مشرف التبرع بالدم توجه رسالة إلى الشباب (فيديو)

وجهت الدكتورة نيفين النحاس، مشرف مشروع التبرع بالدم بوزارة الصحة، الدعوة إلى الشباب من أجل التبرع بالبلازما، قائلة "التبرع بالدم سيفيدكم".





وقالت "النحاس" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن هناك انتشار لـ6 مراكز للتبرع بالبلازما وأبرزها في القاهرة والعباسية والعجوزة ودار السلام والإسكندرية وطنطا.





وأضافت أنه قريبًا سيجريي التوسع في عدد المراكز، مستطردة: يمكن لمرضى السكر أو الضغط إذا كانت حالتهم الصحية مستقرة التبرع بالبلازما ولا يوجد به أي مشكلة خطيرة.



