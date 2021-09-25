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بالأسود.. دارين حداد تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:46 ص
دارين حداد
دارين حداد
ولاء عبد الناصر .
شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها ومتابعيها، صورة لها فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وخطفت دارين حداد أنظار متابعيها بإطلالة جذابة حيث ارتدت بدي مكشوف باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم

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