سمير فرج: كل الأحداث المتعلقة بـ25 يناير مسجلة.. وفي الحفظ والصون (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، إن القوات المسلحة تسجل تفاصيل كل الأحداث التي تمر بها مصر، لافتًا إلى أن كل قادة حرب 73 اجتمعوا بعد الحرب في أكاديمية ناصر على مدار 6 شهور لتسجيل كل تفاصيل حرب أكتوبر بالكامل، وهناك غرفة حفظ ضد الحريق محفوظ بها كل التفاصيل التي سجلت.





وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن جميع لقاءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ 25 يناير وحتى تسليم الشرطة مسجلة صوت وصورة، مضيفًا أن القوات المسلحة لها "سيستم" وكل الأحداث وتفاصيلها يتم تسجيلها.



