نرمين الفقي تستأنف تصوير مسلسلها الجديد استعدادا لرمضان 2022

تستأنف الفنانة نرمين الفقى تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل شارع 9، والذي من المقرر طرحه في السباق الرمضاني القادم 2022.





وجاء استكمال نرمين الفقى لمسلسل شارع 9 بعد توقف دام عدة أشهر بسبب ظروف إنتاجية.





يذكر أن الفنانة نرمين الفقي، تستعد لانطلاق تصوير حكاية "على الهامش"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والذي يتضمن 10 حلقات لكل قصة.