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نرمين الفقي تستأنف تصوير مسلسلها الجديد استعدادا لرمضان 2022

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
ولاء عبد الناصر
تستأنف الفنانة نرمين الفقى تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل شارع 9، والذي من المقرر طرحه في السباق الرمضاني القادم 2022.


وجاء استكمال نرمين الفقى لمسلسل شارع 9 بعد توقف دام عدة أشهر بسبب ظروف إنتاجية.


يذكر أن الفنانة نرمين الفقي، تستعد لانطلاق تصوير حكاية "على الهامش"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والذي يتضمن 10 حلقات لكل قصة.

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نرمين الفقى منوعات فن رمضان 2022 انستجرام

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