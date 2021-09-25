بعد خسارة السوبر.. هجوم ناري من عمرو أديب على الأهلي (فيديو)

هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي طلائع الجيش على فوزه ببطولة السوبر المصري، قائلا: "فريق جاد، ومدربه مبيخافش"، لافتا إلى أن جماهير الأهلي كانوا متأكدين من فوزهم بالبطولة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ضربة الجزاء للاعب عمرو السيسي كانت عالمية، مضيفا: "شفنا القاضية بتاعة قفشة وكانت قاضية فعلا.. الأهلي لازم يبطل يفكر بطريقة الأرنب، وأن يعود للتفكير بطريقة السلحفاة".