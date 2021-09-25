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بعد خسارة السوبر.. هجوم ناري من عمرو أديب على الأهلي (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:35 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي طلائع الجيش على فوزه ببطولة السوبر المصري، قائلا: "فريق جاد، ومدربه مبيخافش"، لافتا إلى أن جماهير الأهلي كانوا متأكدين من فوزهم بالبطولة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ضربة الجزاء للاعب عمرو السيسي كانت عالمية، مضيفا: "شفنا القاضية بتاعة قفشة وكانت قاضية فعلا.. الأهلي لازم يبطل يفكر بطريقة الأرنب، وأن يعود للتفكير بطريقة السلحفاة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الأهلي وصل لمرحلة أنه يشعر أن أي بطولة سيحصل عليها، لافتا إلى أن النادي الأهلي يجب أن يستعين بمدرب جيد، حيث إن مدربه الحالي خسر بطولتين، متابعا: "الأهلي في تدهور مستمر، وموسيماني معملش حاجة للأهلي.. لاعبو الأهلي مبقاش عندهم روح الفانلة الحمراء".

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