مدرب سموحة يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر

أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة، على أن فريقه تعرض للظلم في مباراة اليوم أمام بيراميدز وحكم اللقاء احتسب ركلة جزاء وهمية على فريقه.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تم احتساب ركلة جزاء وهمية لفريق بيراميدز في مباراة اليوم، وعلى اتحاد الكرة مراجعة مسألة الفار".





وتابع :"كأس مصر بطولة هامة فلماذا لم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "الفار"؟".









وزاد :"يجب على اتحاد الكرة توفير العدالة التحكيمية وأريد أن تكون الكرة المصرية منظمة فنحن نستحق معاملة وتقدير أفضل".





وأشار :"ما الغرض من المنافسة سواء في الدوري المصري أو كأس مصر دون الحصول على جوائز".





واستطرد :"الأندية مطالبة بالتعاقد مع لاعبين بالملايين دون أن يحصل النادي على أي شيء".





وأردف :"نرفض منح اللاعبين الكثير من الملايين كراتب سنوي ففي سموحة أعلى لاعب يحصل على ٢,٥ مليون جنيه سنويًا وهناك من يحصل على ٥٠٠ و ٦٠٠ ألف جنيه".







