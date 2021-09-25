تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فياريال في الدوري الإسباني





يستضيف ريال مدريد نادي فيا ريال مساء اليوم السبت الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





ثلاثي هجومي ناري.. تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فياريال في الدوري





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الميرينجي.





ويحتل ريال مدريد صدراة الليجا الإسبانية برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات حيث حقق الفوز في خمس منها وتعادل في واحدة ولم يتلقى الخسارة إلى الآن.





على الجانب الآخر يحتل فريق الغواصات المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في أربعة آخرى.





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: ناتشو - ميليتاو - ألابا - ميجيل.





خط الوسط: كامافينجا - كاسيميرو - فالفيردي.





خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسيوس.



