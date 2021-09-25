صفية العمري تحصل على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات

نشرت الفنانة الكبيرة صفية العمري، صورة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام بعد حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات.





وكتبت صفية العمري على الصورة : "الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و شكرا هيئة الثقافة و الفنون و إدارة الجوازات و الهجرة".





وكانت قد كشفت الفنانة صفية العمري، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، حيث قالت : من المستحيل بعد "ليالي الحلمية" و"أوبرا عايدة" و"الأيام" وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها، أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه فأنا لست بعيدة بإرادتي".