أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن السد الإثيوبي (فيديو)



وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدراسة تفيد بأن الأرض المقام عليها السد يمكن أن تحدث بها انهيارات مع التخزين السريع للمياه، حيث إن المتر المربع من المياه يساوي طنًا، وهذا وزن كبير على الأرض وبها تشققات، ومن ثم قد يحدث هبوط.



وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي تسقط على إثيوبيا تؤثر على سلامة الأرض المقام عليها السد، منوهًا بأنه لو انهار سيكون بمثابة طوفان على السودان، وفناء لـ 20 مليون نسمة الذين يعيشون بطول النيل الأزرق، وسيكون سد الروصيرص أول منشأ سينهار في السودان، بينما تأثير الانهيار على مصر يحدده مخزون السد العالي، بمعنى أنه لو جاءت المياه وبحيرة السد ممتلئة سنواجه مشكلة كبيرة.



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن هناك دراسة حديثة شارك فيها وزير الري المصري تناولت تقييم عملية التخزين الأولى بسد النهضة وتأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، وانتهت الدراسة إلى أنه لو كان التخزين سريعًا والأمطار قليلة فإن مصر ستتأثر.