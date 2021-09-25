Advertisements

أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن السد الإثيوبي (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:54 ص
السد الإثيوبي
السد الإثيوبي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن هناك دراسة حديثة شارك فيها وزير الري المصري تناولت تقييم عملية التخزين الأولى بسد النهضة وتأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، وانتهت الدراسة إلى أنه لو كان التخزين سريعًا والأمطار قليلة فإن مصر ستتأثر.
 
وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدراسة تفيد بأن الأرض المقام عليها السد يمكن أن تحدث بها انهيارات مع التخزين السريع للمياه، حيث إن المتر المربع من المياه يساوي طنًا، وهذا وزن كبير على الأرض وبها تشققات، ومن ثم قد يحدث هبوط.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي تسقط على إثيوبيا تؤثر على سلامة الأرض المقام عليها السد، منوهًا بأنه لو انهار سيكون بمثابة طوفان على السودان، وفناء لـ 20 مليون نسمة الذين يعيشون بطول النيل الأزرق، وسيكون سد الروصيرص أول منشأ سينهار في السودان، بينما تأثير الانهيار على مصر يحدده مخزون السد العالي، بمعنى أنه لو جاءت المياه وبحيرة السد ممتلئة سنواجه مشكلة كبيرة.

الكلمات المفتاحية

مصر والسودان سد النهضة السد الإثيوبي

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق مدرب بيراميدز على التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة جديدة على طاولة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يتدخل لاحتواء غضب لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فياريال في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة السابق: الأمر لم ينته بعد وسأعود

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصريح ناري من بيكيه.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

هل يمكن إنشاء "بنك للمياه" بعد سد النهضة؟ (فيديو)

بعد انهيار سد "بوط" السوداني.. ما هو مصير سد النهضة الإثيوبي؟ خبراء يجيبون

نشهد ما يشبه طوفان سيدنا نوح.. أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة

"فناء السودان" و"فيضان لمصر".. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة بسبب عيوبه الفنية؟

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

أستاذ جيولوجيا يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب إعلان أثيوبيا تخفيض مستوى الملء الثاني لسد النهضة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

01:29 ص

المصائب تتوالى على الأهلي.. إصابة جديدة تضرب الفريق قبل مواجهة إنبي

10:01 م

تغييرات جذرية في تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر

12:01 ص

تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

10:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements