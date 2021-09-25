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عمرو أديب: السد الإثيوبي سيظل صداعا مزمنا (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 05:46 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كمواطن مصري لن يطمئن بشأن ملف السد الإثيوبي غير بالتوصل إلى إتفاق عادل ملزم، معلقًا: "زي ما الريس بيقول".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن السد سيظل صداعًا مزمنًا سواء تم الانتهاء من ملئه أم لا، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يناقش ملف السد في كل زيارته ولقاءاته مع زعماء العالم.

وأضاف الإعلامي، إنهم يتحدثون عن وجود مشكلة في أرضية سد النهضة بشكل كبير، متابعًا: "السد ده لو انهار هنتضرر، والماية هتجلنا هنا"، حيث تشير الأبحاث والدراسات إلى وجود ميل في أرضية سد النهضة.

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

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