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ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات مصر يسرا ونيللي كريم وإلهام شاهين

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:58 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
نور طلعت

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج، والذى أقيم بفيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسى شلبى، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، والفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفنى.


كما حضرت سيدة المجتمع لمياء حلاوة، وسيطر على حفل عيد الميلاد أجواء احتفالية متميزة، خاصة في ظل المفاجئة التي أعدها رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته ريهام حجاج، حيث أعد لها مفاجأة عبارة عن صندوق كبير بداخله صورة كبيرة تجمعهما، وبالونات وصور لها فضلا عن كتابة اسمها بالحروف، هذا بالإضافة إلى كتابة اسمها بالورود وبالأنوار ذات الإضاءات الجاذبة، وسط حديقة فيلتهما.


في سياق مختلف تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيراتها لمسلسلها الرمضانى الجديد، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الاستقرار على التفاصيل الرئيسية للعمل، من إخراج والفنانين المشاركين فيه.
ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات مصر يسرا ونيللي كريم وإلهام شاهين
ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات مصر يسرا ونيللي كريم وإلهام شاهين
ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات مصر يسرا ونيللي كريم وإلهام شاهين
ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات مصر يسرا ونيللي كريم وإلهام شاهين
ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات مصر يسرا ونيللي كريم وإلهام شاهين
ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها وسط نجمات مصر يسرا ونيللي كريم وإلهام شاهين

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يسرا نيللي كريم فنانة عيد ميلاد ريهام حجاج الهام شاهين

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