تعليق مدرب بيراميدز على التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر

عبر حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سموحة بنتيجة ٣-١ في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله على المكسب في أول مباراة لنا بالفوز على فريق مثل سموحة".





وأضاف :" خضنا معسكر لمدة ٨ أيام ثم واجهنا سموحة والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل".





وتابع :"فخر الدين بن يوسف لاعب مميز للغاية وقادر على تقديم الإضافة وهو يكمل الفريق، فبيراميدز يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وهناك ٣ أماكن لا تزال في الفريق ومن الممكن ضم صفقات آخرى".





وأوضح :"طموحنا دائمًا هو الفوز في جميع المباريات، وهدفنا تحقيق البطولات مع فريق بيراميدز الذي يملك كل المقومات التي تساعد على النجاح".





وأشار :"الانضباط التكتيكي داخل الملعب سيساهم في تحقيق النتائج المميزة ونحن نعمل على ذلك".



