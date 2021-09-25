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تعليق مدرب بيراميدز على التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سموحة بنتيجة ٣-١ في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله على المكسب في أول مباراة لنا بالفوز على فريق مثل سموحة".

وأضاف :" خضنا معسكر لمدة ٨ أيام ثم واجهنا سموحة والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل".

وتابع :"فخر الدين بن يوسف لاعب مميز للغاية وقادر على تقديم الإضافة وهو يكمل الفريق، فبيراميدز يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وهناك ٣ أماكن لا تزال في الفريق ومن الممكن ضم صفقات آخرى".

وأوضح :"طموحنا دائمًا هو الفوز في جميع المباريات، وهدفنا تحقيق البطولات مع فريق بيراميدز الذي يملك كل المقومات التي تساعد على النجاح".

وأشار :"الانضباط التكتيكي داخل الملعب سيساهم في تحقيق النتائج المميزة ونحن نعمل على ذلك".

وأردف :"سنعمل في الفترة المقبلة على استكمال إعداد اللاعبين بشكل قوي وسنقدم مستويات مفاجئة للجميع".

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