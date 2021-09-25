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"سمع صوت طرقعة".. زوجة نضال الشافعي تكشف آخر تطورات حالته الصحية (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
نضال الشافعي
نضال الشافعي
هدى عبدالرازق
كشفت هند محمد، زوجة الفنان نضال الشافعي، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها عقب تعرضه لوعكية مؤخرًا، قائلة إن زوجها كان يجهز لفيلم جديد ولكنه فوجئ أن الاتفاقات التي عقدها لم تُنفذ وهو ما يسيىء لشكله أمام جمهوره.

وأشارت "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن نضال كتم غضبه وخرج بسيارته منفعلًا و"سمع طرقعة في بطنه" وبعدها بدقائق شعر بآلام مبرحة، وجرى نقله للمستشفى، مضيفة أن زوجها يعاني مما يسمى "جيوب" في القولون وإحداهما انفجر بسبب غضبه.

وأضافت أن نضال خضع لجراحتين إحداهما استأصل فيها جزءًا من القولون، لافتة إلى أن زوجها غادر المستشفى أمس وتحت الملاحظة، والحالة استقرت.

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